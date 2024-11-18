İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kasten adam öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan Celal Ş.(40), yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kentin farklı noktalarında yapılan şok uygulamalarda şüphe üzerine durdurulan şahıslardan 2 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 18 adet fişek ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için polis merkezi amirliğine götürüldü.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK