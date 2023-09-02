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S.B.'nin (45) kullandığı 14 BF 163 plakalı otomobil, Bayat-Ankara kara yolu Bayat Su Deposu mevkisinde E.Y.'nin (23) kullandığı 06 FE 3679 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü E.Y. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan E.B. (63) hayatını kaybetti, sürücü S.B. ile B.R.B. (18), A.Y. (47), E.Y. (25) ve İ.Y. (47) yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan S.B., hayati tehlikesi nedeniyle Ankara'ya sevk edilirken kazayı öğrenen yakınları hastaneye koştu.

Kazada hayatını kaybedenler İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.