Alınan bilgiye göre sosyal medya üzerinden tartışan N.B. (16), G.G. (15), M.C.E. (16), A.S.Ç. (16) ile T.U. (16) ve H.E.U. (16) Kale Mahallesi Aşıklar Tepesi Parkı’nda buluştular. Parkta tartışmaya devam eden grup arasında çıkan  kavgada T.U. ile H.E.U., darp edilerek yaralandılar.
Durumun ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuklar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kavgaya karışan 4 çocuk ise polis ekiplerince yakalanarak Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

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Editör: Haber Merkezi