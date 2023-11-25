İçişleri Bakanlığı koordinesinde 18 ekip 38 personel ile il merkezinde 10 ikamette yapılan aramalarda il genelinde haklarında 9 yıl 4 ay ila 1 yıl 15 hapis cezaları bulunan H.H.B., C.Ç., A.Y.B., S.Ş, H.B., S.B., A.K., A.U., 18 ekip 52 personel ile 7 farklı ilçede 13 ikamette yapılan aramada ise 2 yıl 3 ay ile 8 ay hapis cezası bulunan A.E., Ü.B., M.K., H.A. ve A.A. yakalandı.

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Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2’si işlemlerinin artıdan serbest kalırken, 11 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.