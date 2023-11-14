Ahmet GÜNGÖR’ün öncülüğü, özverisi ve emekleri ile Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU ile hazırladıkları

* "Çorum ÇEKVA Sanat Dostları Toplantıları" kitabı ÇEKVA yayınlarındandır.

* Ayrıca Muzaffer GÜNDOĞAR’ın "Pamukkulak Hoca" isimli eseri Çekva-Belediye ortak yayınıdır.

Bunlara ilaveten Çorum ÇEKVA, Fen Lisesi, Bilgisayar, Okuma-Yazma, Resim, Fotoğrafçılık, Müzik, Satranç, Tezhip, Model Uçak, İngilizce, Ebru, Dikiş Nakış, Ahşap Boyama, Gassallık, Yapma Çiçek, İğne Oyası, Beşşiş, Hasır Örme, Türk İşaret Dili gibi kurslar açmış; Paneller, Sanatçılar Kurultayları, Müzik Konserleri, Resim Heykel sergileri düzenlemiş Çorum ÇEKVA ORMANI kurmuş; Çorum Kent Konseyi toplantılarına katılarak Vakfımızı temsil etmiştir.

Bu gün Sanat Dostları ile ilgili faaliyetlerin oldukça kapsamlı ve etkili olduğu söyleniyorsa, bu başarı da Çorum ÇEKVA’ya aittir. Çünkü Sanat Dostları faaliyetlerinin etkileyici ve başarılı yürütülmesinde Çorum ÇEKVA öncülük yaparak ev sahipliği yapmış, yönetici Ahmet GÜNGÖR’ün ve Sekreter Nuriye YILDIRIM Hanımefendinin özverisi ve samimiyeti vardır.

Sanat Dostları programlı olarak 1999’dan bu güne "çeyrek asır" hiç ara vermeden her ayın ilk cumartesi günü ÇEKVA’da toplanmış, ürettiklerini azık paylaşır gibi paylaşmış, üretmek isteyenlere de öncülük yapmıştır.

Sanat Dostları toplantıları yalnız ÇEKVA’da yapılan programlarla sınırlı değildir.

*Turgut Özal İş Merkezindeki Belediyenin toplantı salonunda

*Ticaret ve Sanayi Odasının önceki salonunda kapsamlı programlar yapmıştır.

Yine çağrılı olarak

*Osmancık Çampınar Köyünde

*Dr.Rıfat Patır'ın Kartal Tepedeki Malikânesinde

*Ortaköy İlçesinde

*Eskiekin Köyünde

*Eskiköy Kışlacık Köyünde

*Çağşak Köyünde

*Bazı Derneklerde

*Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Gençlik Merkezinde Programlar yapmıştır.

Bu programların yapılış başarıları Çorum ÇEKVA’nın sayesinde yapılmış, Çorum ÇEKVA’ya aittir.

Şuna inanıyorum ki, bir başka ilde, hiç aksatmadan her ay, gönüle dayalı olarak 28 yıl toplanan bir topluluk olsun. Bunu ancak "Çorumlunun Yaptığını Herkes Yapamaz" deyişiyle; Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" veciz sözünün ışığı altında Sanat Dostları yapıyor.

Sanat Dostlarının üyeliği, aidatı, yöneticiliği yoktur. Hümanist bir düşünceyle, gönül birlikteliğiyle toplantılarımıza içimizden birisi yöneticilik yapar. Bu toplantılarımızda siyasi düşünce ve dini inanışlar ne olursa olsun, bu konuda görüş bildirmeden; ötelemeden, ayırım yapmadan hep kültürden, sanattan yana sunumlar yapılıyor. Sanatın evrenselliğine inanıyoruz çünkü: Kadın-erkek, büyük-küçük, sazlı sözlü sunumcu veya izleyici, bütün sanatçı ve sanat sevenlere kapımız açık, gönlümüz açıktır.

Sanatsal ve Kültürel azık paylaşımımızda düsturumuz sevgi, hoşgörü, özveri, paylaşım samimiyet ve dostluktur. Bunlar, güzel ülkemizin, güzel insanlarının ihtiyacı olan güzel hasletlerdir. Toplantılarımızı ve bu düsturumuzu devam ettirmeye kararlıyız.

Sonuçta diyoruz ki, biz Çorumlu Sanatçılar olarak 1995 yılından bu güne, Sanat Dostları toplantılarımızda Kültür, Sanat ve Edebiyatın güzelliklerini paylaşıyoruz. Sanatçı dostlarımızla bütünleşip, güzelden, doğrudan, iyiden yana söyleşiyoruz. Biliyoruz ki;" Bir kent, bir bölge, bir ülke sanayi ve teknolojisiyle ne kadar kalkınırsa kalkınsın, bu kalkınmanın temeli Sanat Zemini üzerine oturmadığı sürece, o kalkınma eksiktir. Yazmak, yaşamak kadar önemlidir. Önemli olduğu kadar da bir görevdir. Çünkü yazmak, bir tecrübe aktarmasıdır. En iyi eğitim de görevinin başındayken edinilen tecrübedir... İnsan yaparak, yaşayarak öğrenir çünkü...