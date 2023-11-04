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Zülfü Hamit Altın'ın yönetmenliğini üstlendiği bu film, Çorum'un doğal güzelliklerini beyazperdeye taşıyacak. 2024'te vizyona girmesi beklenen filmin detayları merak ediliyor.

Senaryosunu Zülfü Hamit Altın’ın yazdığı ve aynı zamanda yönettiği Kybelenin Laneti-İstila filmi Çorum’da çekildi.

Uğurludağ ve Kırköy’de çekimleri gerçekleştirilen filmde, Metin Keçeci, Zülfü Hamit Altın, Fadime Yıldız, Ali Sarıarslan, Özkan Şahin, Tülay Bulut ve Hasan Çalışkan rol alıyor. Filmin 2024 yılında vizyona girmesi bekleniyor.