YENİLEMEZSE CEZASI VAR

1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen sürücü ehliyetlerinin yenilenmesine ilişkin hatırlatmaları İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz aylarda farklı zamanlarda tekraren yapmıştı. Eski tip sürücü ehliyetlerinin yeni tip ehliyetle değiştirilmesi için son tarih ise 31 Aralık 2024 olarak ilan edildi. Bu tarihe kadar sürücülerin ehliyetlerini yenilemesi gerekirken Çorum İl Nüfus Müdürlüğünde bu işlem sebebiyle yoğunluk yaşanıyor.

Ehliyetini yenilemeyen sürücülerin 31 Aralık’tan itibaren ehliyetlerinin geçersiz sayılacağı öğrenilirken bu tarihten itibaren eski ehliyetle trafiğe çıkan sürücülere 12 bin 978 lira para cezası uygulanacak ve sürücü trafikten men edilecek.

RANDEVU ALMAK GEREKİYOR

Ehliyetini yenileyecek olan sürücüler ilk olarak aile hekimine giderek sağlık raporu almalı. Rapor alındıktan sonra Ziraat Bankası veya Vakıf Bank’a yenilemeden dolayı 15 TL para yatırılıyor. Ardından son 6 aya ait biyometrik fotoğrafı hazır edilmeli. Bu aşamadan sonra ise 199 numaralı telefondan ya da https://randevu.nvi.gov.tr/default/index?type=2 internet adresinden sürücü belgesi yenilemek için randevu alınmalı. Randevu günü ve saatinde nüfus müdürlüğüne gidilerek işlemler tamamlanıyor. Yenilenen ehliyetler Ankara’da basılıyor, 3 günde vatandaşın adresine gönderiliyor fakat yoğunluk olduğu için teslimat süresi uzayabiliyor.