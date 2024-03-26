Ons değeri ile döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmelerinden etkilenen altın fiyatları yükseliyor. 26 Mart Salı gününe değer kazancıyla başlayan gram altın fiyatı bugün 2 bin 45 liradan satılıyor. Çorum'da kuyumcuda ise 2 bin 446 liradan satılıyor. İşte, 26 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası ve Fed faiz kararı açıklamalarının ardından dalgalı bir seyir altın fiyatlarında ibre yukarı döndü. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL.
İşte 26 Mart Çorum’da güncel altın fiyatları;
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2 bin 408
Satış: 2 bin 446
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2 bin 170
Satış: 2 bin 172
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3 bin 893
Satış: 3 bin 986
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15 bin 910
Satış: 17 bin 322
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7 bin 715
Satış: 8 bin