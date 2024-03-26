Ons değeri ile döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmelerinden etkilenen altın fiyatları yükseliyor. 26 Mart Salı gününe değer kazancıyla başlayan gram altın fiyatı bugün 2 bin 45 liradan satılıyor. Çorum'da kuyumcuda ise 2 bin 446 liradan satılıyor. İşte, 26 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

Altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası ve Fed faiz kararı açıklamalarının ardından dalgalı bir seyir altın fiyatlarında ibre yukarı döndü. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL.

İşte 26 Mart Çorum’da güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2 bin 408

Satış: 2 bin 446

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2 bin 170

Satış: 2 bin 172

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3 bin 893

Satış: 3 bin 986

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 15 bin 910

Satış: 17 bin 322

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7 bin 715

Satış: 8 bin