Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kırankışla ve Akdere ve Sungurlu merkeze bağlı Akçay Mahallesi muhtarlarının mazbataları iptal edildi.

31 Mart Mahalli İdariler seçiminde muhtar seçilen 2 köy muhtarı ve 1 mahalle muhtarınının seçilmelerine engel halleri ortaya çlıktığı mazbatalarının iptal edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Akdere Köyü İsmail Kayaalp, Kırankışla Köyü Saffet Avşar ve Akçay Mahallesi Muhtar Uğur Kozan'ın mazbataları iptal edildi.

Kırankışla ve Akdere köyü ile Akçay mahallesinin muhtarının belirlenmesi için 2 Haziran'da köy halkı ve mahallesi sakinleri bir kez daha sandık başına gidecek.



Akçay Mahallesi Muhtar Uğur Kozan, bazı belgelerin tarihsel olarak kabul edilmediğini, tekrarlanacak olan ara seçimde tekrar aday olduğunu açıkladı.