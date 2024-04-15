Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre kent genelinde hava sıcaklıkları 4-5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Pazartesi en düşük 6 en yüksek 22 az bulutlu, Salı günü en düşük 10 en yüksek 26 derece az bulutlu, Çarşamba en düşük 14 en yüksek 27 derece parçalı bulutlu, Perşembe gübü en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık 27 derece çok bulutlu, Cuma günü ise en düşük 14, en yüksek sıcaklık 24 derece bulutlu hava bekleniyor.