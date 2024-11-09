Çorum'da kamudan alınan çeşitli marka ve modeldeki 106 araç, motosiklet fiyatına satışa çıktı.

GALERİCİLER SİTESİNDE

Çorum Time sitesinde yer alan habere göre, Çorum'un köklü firmalarından Koçak Family tarafından Çorum'a getirilen kamu araçları, Çorum Oto Galericiler Sitesi girişinde satışa çıkartıldı.

Firma yetkilileri, "Türkiye'nin en ucuz araçlarını Çorum'a getirdik" derken araçların 200 ile 350 bin TL arasında satılmaya başlandığı bildirildi.

İŞLETME 24 SAAT AÇIK

Müşterilere 24 saat hizmet veren firma, araç satışlarını aynı gün içerisinde veriyor.