Olay Akkent TOKİ'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre Akkent 4. Cadde'de bekar evi olarak kullanılan dairede Muhammet K.(29) ile Adem Özbudak(37) arasında bir nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen Muhammet K., Adem Özbudak'ı bıçakla yaraladı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Özbudak, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

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Özbudak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Muhammet K. ise darp edildiği gerekçesi ile geldiği hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı.

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