Edinilen bilgilere göre, kanlı ishal ve genel durum bozukluğu nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 9 aylık bebeğe halk arasında "bağırsak düğümlenmesi’’ olarak bilinen invajinasyon tanısı konuldu. Yapılan değerlendirmeler neticesinde invajinasyonun düzeltilmesi için transrektal yoldan işlem yapılması kararı alındı. Radyoloji Kliniği Eğitim Görevlisi ve Çocuk Radyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Altan Güneş ve Çocuk Cerrahisi Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar tarafından acil serviste bebeğin düğümlenen bağırsağı ameliyata ihtiyaç kalmadan tedavi edildi.

Konu hakkında bilgi veren Çocuk Radyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Altan Güneş, “İnvajinasyon veya halk arasındaki adıyla barsak düğümlenmesi, çocuk hastalarda sık görülen, erken tanı ve tedavi gerektiren, genellikle kanlı ishal, karın ağrısı ve genel durum bozukluğu gibi şikayetlerle hastaneye başvuru sebebi olan, tedavi edilmediği takdirde barsak delinmesi, barsak kaybı ve ağır vakalarda ölüme kadar gidebilecek ciddi bir acil durumdur. Tedavisinde ameliyata alternatif seçeneklerden birisi olarak ultrasonografi eşliğinde redüksiyon seçkin merkezlerde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu sayede hastaların hastanede kalış süresi azalmakta, hastalar cerrahi yöntemlerin olumsuz yan etkilerinden korunmakta ve hızla, bazen aynı gün iyileşebilmektedirler’’ dedi.

Başhekim Prof. Dr. Sinan Zehir ise Çorum’da ilk defa uygulanan bu etkin tedavi yöntemini başarıyla uygulayan Doç. Dr. Altan Güneş ve Prof. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar’a teşekkür ederken hastanemizde tüm birim ve bölümlerde her geçen gün güncel tıbbın gerektirdiği şekilde yeni uygulamaların artarak ve çeşitlendiğini belirtti.

Çocuk Radyolojisi Uzmanı Dr. Güneş’in öğretim üyesi kadrosuna katılmasıyla radyolojik çocuk hastalıkları tanısında hastanenin büyük kazanım sağladığını belirten Başhekim Prof. Dr. Zehir, bu çerçevede hastaneye yeni kazandırılan tıbbi cihazlar yanı sıra, birim ve üniteler ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Türkiye'nin seçkin sağlık merkezleri arasındaki yerini pekiştirdiğini sözlerine ekledi.