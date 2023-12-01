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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çorum’da bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılı nedeniyle gerek Kamu Spor Oyunları, gerekse öğretmenlerarası turnuvaları sorunsuz tamamlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şimdide kurumlararası kadınlar futsal turnuvası düzenleneceğini belirtti.

Çorum spor tarihinde ilk kez büyük kadınlar kategorisinde futsal müsabakaların yapılacak olması bu spora gönül veren kadınlar tarafından heyecanla karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden turnuvanın başvurusu ile ilgili yapılan açıklamada, “8 Aralık Cuma gününe kadar 0532 438 07 50 numaralı telefondan müracaat edilecektir. 11 Aralık Pazartesi günü turnuvanın startı verilecek olup maçlar Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanacaktır” ifadelerine yer verildi. (Rıfat KARA)