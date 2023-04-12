Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde Gürdal K.’nın ikamet ettiği müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, YEPAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elektrik kablolarının da tutuştuğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bitişiğinde bulunan diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Kiracı olduğu öğrenilen Gürdal K.’nın yangın esnasında evde olmadığı belirlenirken, hasara yol açan yangında bir muhabbet kuşu telef oldu.

(Tugay GÖKTÜRK)