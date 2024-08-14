Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 14 Ağustos 2024 Çarşamba gününün ilk saatlerinde Çorum'da altın fiyatları;

22 ayar bilezik

Satış 2 bin 510

Alış 2 bin 451

Cumhuriyet

Satış 18 bin 205

Alış 17 bin 728

Gram altın

Satış 2 bin 713

Alış 2 bin 680

Çeyrek altın

Satış 4 bin 457

Alış 4 bin 381

Yarım altın

Satış 8 bin 860

Alış 8 bin 756

Ziynet altın

Satış 17 bin 730

Alış 17 bin 456

Reşat 5'li

Satış 93 bin 180

Alış 89 bin 150