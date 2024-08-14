Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 14 Ağustos 2024 Çarşamba gününün ilk saatlerinde Çorum'da altın fiyatları;
22 ayar bilezik
Satış 2 bin 510
Alış 2 bin 451
Cumhuriyet
Satış 18 bin 205
Alış 17 bin 728
Gram altın
Satış 2 bin 713
Alış 2 bin 680
Çeyrek altın
Satış 4 bin 457
Alış 4 bin 381
Yarım altın
Satış 8 bin 860
Alış 8 bin 756
Ziynet altın
Satış 17 bin 730
Alış 17 bin 456
Reşat 5'li
Satış 93 bin 180
Alış 89 bin 150
Editör: NURDAN AKBAŞ