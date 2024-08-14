Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 14 Ağustos 2024 Çarşamba gününün ilk saatlerinde Çorum'da altın fiyatları;

22 ayar bilezik
Satış 2 bin 510
Alış 2 bin 451

Çeyrek777

Cumhuriyet 
Satış 18 bin 205
Alış 17 bin 728

Gram altın
Satış 2 bin 713
Alış 2 bin 680

Çeyrek altın
Satış 4 bin 457
Alış 4 bin 381

Paraaltın66

Yarım altın
Satış 8 bin 860
Alış 8 bin 756

Ziynet altın
Satış 17 bin 730
Alış 17 bin 456

Reşat 5'li
Satış 93 bin 180
Alış 89 bin 150 

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Editör: NURDAN AKBAŞ