Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi Hasan Paşa Devlet Hastanesi yakınında yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Cabir Farıs T. (27), vücuduna isabet eden çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.