Çorum’un temiz şehir imajını bir adım daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışan Çorum Belediyesi ekipleri ramazan bayramı öncesi kentin ana caddelerini ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor. Yol süpürme araçlarının da görev aldığı temizlik çalışması Fatih Caddesi, Bahabey Caddesi, Gazi Caddesi ve İnönü Caddesi güzergahlarında arife gününe kadar devam edecek.

'Çorum bayrama pırıl pırıl girecek'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, temizlikte bir marka haline gelen Çorum’un bayrama pırıl pırıl gireceğini söyledi. Bayram öncesi şehrin genelinde hummalı bir temizlik çalışması başlattıklarını belirten Başkan Aşgın, “Hemşerilerimizin cadde ve sokakları tertemiz bir Çorum’da huzurlu bir bayram geçirmeleri için gece gündüz aşkla çalışıyoruz" dedi.