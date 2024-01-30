Gülabibey Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar her geçen gün artan başıboş köpeklerden dolayı rahatsız.

Toplu halde gezen köpeklerin saldırgan olduğunu ve bu durumun kendilerini korkuttuğunu dile getiren vatandaşlar, belediyeden köpeklerin toplatılmasını istedi.

Mahalledeki sahipsiz köpek sorununu dile getiren bir mahalle sakini, “Biz 2 haftadır dışarı ekmek almaya bile çıkamıyoruz. Köpekler saldırgan. Barınağı arıyoruz, ‘Tamam ekip gönderiyoruz’ diyorlar ne gelen var ne giden. Bu köpeklerin acil toplamasını rica ediyoruz. Çocuklar okul açıldığında nasıl okullarına gidecek bilmiyorum.” diye konuştu.

HER MAHALLEDE AYNI SORUN

Son bir ayda başıboş köpeklerle ilgili ÇORUM HABER Whatsapp hattına gelen diğer şikayetler ise şunlar;

“Merhaba Ulukavak Mahallesi Tekceviz 31. Sokak 19 Mayıs İlkokulu etrafı inanın artık sadece çocuklar değil veliler de korkuyor bu köpeklerden. Okula bisikletle giden çocukların peşinden koşuyorlar. Lütfen artık siz duyun sesimizi.”

“Merhaba kolay gelsin, Osmancık Caddesi Ulukavak Mahallesi’nde sürü halinde gezen köpeklerden şikayetçiyiz. Konu hakkında belediyeyi de aradık fakat hiçbir şey yapılmadı. Bizler işe giderken ve çocuklarımız okula gidip gelirken saldırıyorlar. Sayıları en az 10 veya 12 tane lütfen konuyla ilgilenir misiniz?”

“Toki başıboş gezen köpekler bizleri korkutuyor saldırı halindeler. Lütfen haber yapın.”

“İyi günler kolay gelsin. Mahmutevler Buharaevler civarı başıboş sokak köpekleri istilası var resmen. Başıboş köpekler tehlike saçıyor.”