Çorum’da bir motosikletin çalınması nedeni ile çıkan kavgada baba ile oğlu bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre bir süre önce motosikletleri çalınan Hüseyin O. ile oğlu Hamdi H.O. hırsızlık olayı ile ilgileri olduğunu düşündükleri Yusuf S., Zeynep S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Doktor Sağdık Ahmet Caddesi üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba ile oğlu vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba ve oğlu sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK