Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi kendini iple asarak hayatına son verdi.
Alınan bilgiye göre Osmancık İlçe Özel İdare'de görevli Burak Demir’in (33) işe gelmemesi üzerine arkadaşları kontrol için evine gitti.
Esentepe Mahallesi 8. Ertuğrul Gazi Sokak’ta bulunan eve gelen arkadaşları Demir'in cansız bedeni ile karşılaştı.
Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Demirin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK