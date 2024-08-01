Alınan bilgiye göre Mimarsinan Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekel bayii motosikletli kişilerce kurşunlandı.

Olay yerine yakın olan bekçileri gören şüpheliler geldikleri motosikleti çalışır vaziyette bırakarak ara sokaklarda izlerini kaybettirdi.

Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede tabanca ile 9 el ateş edildiği tespit edildi.

Kurşunlanan tekel bayii ve yanında bulunan farklı bir iş yerinde maddi zarar meydana geldi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, yakın iki adreste bulunan iş yerlerinin kurşunlanması ile ilgili bir bağlantılı olup olmadığı üzerinde duruluyor.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK