Edinilen bilgiye göre, Çorum’da 23-30 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 112 adet sabit-seyir halinde ve halka açık yerler üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 27 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 22 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi. 4 bin 940 vatandaşın kimliği sorgulanırken, 3 aranan şahıs yakalandı.
Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 8 adet ateşli silah 2 adet kesici-delici alet, 4 adet şarjör ve 167 adet fişek, 57 adet sentetik ecza hapı, 6,5 gram bonzai ve 6,5 gram uyuşturucu madde özellikli tütün ele geçirildi.
Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 645 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 13 araca 192 bin 238 TL idari para cezası uygulandı.

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Editör: İHA AJANS