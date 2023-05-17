Emniyet güçleri, geçtiğimiz hafta boyunca haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 29 kişiyi yakaladı, kayıp oldukları bildirilen 4 kişiden 2'sini buldu.

Çorum'da suçlulara göz açtırılmıyor: 29 aranan şahıs yakalandı

8-15 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan dolayı aranan 29 şahıs kıskıvrak yakalandı. İlgili mahkemelerce yakalama kararı bulunan bu kişiler, emniyet güçlerinin titiz ve kararlı çalışmaları sonucu tutuklandı.

Çorum'da aynı dönemde, kayıp olduğu bildirilen 4 kişinin bulunması için yapılan çalışmalarda da 2 kişiye ulaşıldı. Kayıp oldukları bildirilen 2 erkek kişi, emniyet güçlerinin özverili çalışmaları sonucunda bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, kentte asayiş ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarına devam edeceğini ve suçluların peşini bırakmayacağını vurguladı. Halkın huzur ve güvenliği için 7/24 görev başında olduklarını belirten yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini ifade etti. (Haber Merkezi)