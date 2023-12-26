Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde; 18 – 25 Aralık 2023 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 24 şahıs yakalanırken, ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 5 kadın ve 2 erkek şahsın tamamı bulundu. Aranmasına devam edilen kayıp şahıs olmadığı bilgisi verildi.