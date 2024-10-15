Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

7-14 Ekim tarihlerinde yapılan çalışmada 2 dolandırıcılık, 1 hırsızlık ve 1 cinsel suçlar olmak üzere haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişi yakalandı.

Ayrıca hakkında kayıp ihbarı bulunan 4 kadın ve 4 erkek şahsın tamamı bulunarak ailelerine teslim edildi.

Editör: HABER MERKEZİ