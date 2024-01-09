Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce 1-8 Ocak 2024 tarihleri arasında yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde çeşitli mahkemelerce haklarında yakalama kararı bulunan 16 şahıs yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunan 4 kadın, 4 erkek şahıstan 3 kadın, 1 erkek şahıs ekipler tarafından bulunurken, 1 kadın ve 3 erkek şahsın aranmasına devam ettiği bildirildi.

Açıklamada: “Bahse konu ile ilgili, 2 Hırsızlık, 3 Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, 2 6136 SKM ve 1 Basit Yaralama olmak üzere çeşitli mahkemelerce hakkında toplamda 8 arama kararı, 30 yıl, 10 ay, 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 aranan ile Kasten Öldürme ve 6136 SKM suçlarından 37 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 aranan olmak üzere toplam 2 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.