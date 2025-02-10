Anahtar Parti’nin Çorum teşkilatlanmasında çeşitli meslek kollarından oluşan il yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle:

İl Başkanı Nurullah Müstet, Sekreter Kadir Berkay Damar-Emrah Halil Avcıl, Teşkilat Başkanı Hüseyin Karakuş - Bayram Şahin, Siyasi İşler Başkanı Mehmet Algır - Bilal Işık, İdari ve Mali İşler Başkanı Mehmet Ali Sakman – Niyazi Ünel, Kalkınma Politikaları Başkanı İlhan İlkutlu - Yaşar Uygun, Çevre, Şehircilik, Su ve Afet Politikaları Başkanı Ferhat Temür - Adem Alanlı, Ekonomi Politikaları Başkanı İsrafil Kürşad Güngör - Ahmet Gayretli, Tarım Politikaları Başkanı Cumhur Yüksel - Fazlı Yılmaz, AR-GE ve Parti İçi Eğitim Kolu Başkanı Burak Yıldırım - Ali Gülhan Altıparmak, Hukuk Politikaları Başkanı Oğuzhan Çelik - Murat Özsağlam, Seçim İşleri Politikaları Başkanı Bahattin Tayfun Buğdüz - Sinem Damar, Kurumsal İlişkiler Başkanı Erhan Ahıskalı - Çetin Lale- Harun Kabakçı, İl Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Başkanı Hacer Körüklü - Canan Cerit, STK İşleri Başkanı Sedat Sur - Fuat Erdemli - Ahmet Coşkun, Eğitim Politikaları Başkanı Özge Gers - Abdullah Kavuncu, Toplumsal Politikalar Başkanı Dursun Çolak - Murat Demir, Medya ve Tanıtım Başkanı: Abdulsamet Baran - Cihat Sakman, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Sercan Celiz - Faruk Koltaş, Yerel Yönetimler Başkanı Abdulsamet Poyraz - Erdal Taş, Kültür ve Turizm Politikaları Başkanı Nurettin Güleçyüz - Ogün Demirparmak, Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Daştan, Kadın Kolları Başkanı Merve Kurtoğlu.

Kurucu il yönetim ve görev listesini tamamladıklarını belirten Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, yapılan toplantıda birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, “Bizleri daha yakından tanımak isteyen herkesi partimize bekleriz” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ