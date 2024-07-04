Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda Çorum merkez ve ilçelerinde afetlere karşı alınacak tedbirleri ve hazırlık çalışmalarını kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Orman yangınlarından anız yangınlarına kadar birçok konu masaya yatırılarak, bölge halkının güvenliği için stratejilerin belirlendiği toplantıda kurul üyesi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan afetlere hazırlık çalışmaları, afet destek gönüllülüğü çalışmaları ile mevsimsel olarak orman yangınları, anız yangınları ve boğulmalara karşı alınacak tedbirler görüşülerek değerlendirildi.

Ayrıca, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afetlere hazırlık çalışmaları çerçevesinde yapılan eğitimler ve tatbikatlar hakkında, İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından Afet Çalışma Grubu Planı hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Afetlere karşı devamlı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Vali Zülkif Dağlı, tüm kurumların iletişim, işbirliği ve koordinasyon içerinde çalışmalar yürüttüklerini ve yürütmeye devam edeceklerini ifade etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR