Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen proje sayesinde, hayırseverlerin de desteğiyle ilimiz merkez ve 13 ilçede toplam 70 okula tasarım ve beceri atölyesi kurulması amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda gelişimleri için okullarımızda tasarım- beceri atölyeleri kurulması büyük önem arz etmektedir. İlkokuldan başlayarak tüm öğretim kademelerinde, çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine olumlu etki kazandıracaktır. Atölyelerimiz ortak bir amaç doğrultusunda öğrencilerimizin özellikle el becerilerini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş olacaktır. Tasarım-beceri atölyeleri; bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacaktır” görüşüne yer verildi.

Yapımı tamamlanan atölyelerden Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nda yer alan robotik kodlama atölyesi, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’in katılımıyla açıldı. Milli Eğitim Müdürü Kodek “Toplam 1 milyon 600 bin TL bütçesi olan DOKAP projesi ile ilimizde kurulacak atölyelerin tamamından tüm okullarımız faydalanabilecektir” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

