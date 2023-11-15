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Törende, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, son zamanlarda ülke gündemini meşgul eden 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz ulaşım konusunda açıklamalarda bulundu.

65 yaş üstü vatandaşların yüreğine su serpen Başkan Aşgın, “Her yerde 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım kaldırılacak konusu gündemde, haberlerde ajanslarda izliyoruz. Buradan şunu ifade edeyim bizim olduğumuz yerde bu hizmet sonuna kadar devam edecek.” dedi.



“OTOBÜS ŞOFÖRLERİ YAŞLILARA YÜZÜNÜ EKŞİTİYORDU”

Çorum Belediyesi’nin ulaşımı kamulaştırdığını hatırlatan Aşgın, “Burada 65 yaş üzeri büyüklerimi de görüyorum, otobüs şoförlerinin 65 yaş üstü vatandaşları gördüğünde yüzünü ekşittiğini gördüm, hürmette kusur ediyorlardı, ‘bu iş sizin yapacağınız iş değil’ dedim. Bu iş aşkla çalışan Halil İbrahim Aşgın ve ekibine yakışır dedik ve tüm otobüsleri satın aldık. Toplu ulaşımda şu an Çorum Belediyesine ait 62 otobüsle hizmet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.