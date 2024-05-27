Çorum'da il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personel alım ilanına çıktı.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre; Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bir kadın eğitici (Aile Destek Merkezi Eğitici) Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 kadın eğitici (Aile Destek Merkezi Eğitici) ve Mecitözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ise 4 kadın temizlik personeli alımı yapacak.

Aile Destek Merkezi Eğitici personel alımı için KPSS şartı aranıyor.

Bugün başlayan başvurular ile ilgili diğer detaylı bilgiler İŞKUR'un sitesinde yer almakta. 

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Editör: NURDAN AKBAŞ