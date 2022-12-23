İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Çorum genelinde okul öncesi eğitimi daha da yaygınlaştırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın politikaları doğrultusunda kapsamlı bir okul öncesi eğitim planı hazırladıklarını söyledi. Nüfusu az olan yerleşim yerlerinde yapılan çalışmalar ile yeni açılan anasınıflarının yanı sıra ihtiyaç tespit edilen yerlerde anaokulları ve anasınıfları açarak çocukların okul öncesi eğitim sistemine dâhil olmalarını sağladıklarını belirten Kodek, “İlimiz genelinde 5 yaş okul öncesi okullaşma oranını %97'ye çıkardık” dedi.

2021-2022 eğitim öğretim yılında 64 olan anasınıfı sayısını 2022-2023 eğitim öğretim yılında 179'a çıkardıklarını kaydeden Kodek, şu bilgileri verdi:

“2021-2022 eğitim öğretim yılında 23 olan anaokulu sayısını da, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 38'e çıkartarak öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bir önceki eğitim yılında 5782 olan okul öncesi öğrenci sayımız, bu yıl 130 derslikte 7538'e çıkmıştır.

Okul öncesi eğitim çağındaki tüm çocuklarımızın imkân ve fırsat eşitliğinden yararlanabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

(Haber Merkezi)

