Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da Mart ayında konut satışları azaldı. Konut satışları ülke genelinde 105 bin 394 adete ulaşırken, aynı ayda ilimizde 494 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölge Müdürlüğü 2024 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde konut satışları Mart’ta bir önceki yılın aynı ayına göre % 0,1 azalarak 105 bin 394 oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 40 konut satışı ve yüzde 18,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 523 konut satışı ve yüzde 9,0 pay ile Ankara, 6 bin 413 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 42 konut ile Bayburt ve 55 konut ile Hakkari oldu. Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalışla 279 bin 604 olarak gerçekleşti. Buna göre Çorum’da Mart ayında 494, Samsun’da Bin 789, Tokat’ta 435 ve Amasya’da ise 391 konut satıldığı belirtildi.

Mart ayında ipotekli konut satışları 12 bin 880 olarak gerçekleşirken, Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,0 azalışla 27 bin 622 oldu. Mart ayındaki ipotekli satışların, 3 bin 105'i; Ocak-Mart dönemindeki ipotekli satışların ise 6 bin 569'u ilk el satış olarak gerçekleşti. Diğer satış türleri sonucunda ise 92 bin 514 konut el değiştirdi.

Editör: HABER MERKEZİ