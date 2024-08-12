Öte yandan trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi çeşitli suçlardan toplam 4.180 aracın trafikten men edildiği bilgisini veren Vali Dağlı, “Okul çağındaki çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulması amacıyla 8.302 okul servis aracı denetlenmiştir.

Yapılan trafik denetlemeleri, devriyeler, eğitimler ve alınan güvenlik tedbirleri kapsamında trafik kazalarının önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kolluk birimlerimiz tarafından yürütülen çalışmalar etkin bir şekilde devam etmektedir. Trafikte hedefimiz sıfır can kaybına ulaşmaktır” ifadelerini kullandı.

Editör: NURDAN AKBAŞ