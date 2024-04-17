Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-26" operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon’da düzenlenen operasyonlar sonucu İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya paylaşımının devamında, "Çorum’da 3, İzmir’de 2, Elazığ, Eskişehir, Kilis, Trabzon’da 1 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.

Editör: Haber Merkezi