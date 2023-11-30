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Bu kapsamda asayiş birimleri tarafından mahallelerde yapılan şok uygulamalarda 2 bin 584 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce 22-29 Kasım tarihleri arasında il merkezinde yürütülen görevler kapsamında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar neticesinde 4 aranan şahsın yakalandığı, 2 adet ateşli silah, (1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca), 1 adet kesici ve delici alet, 21 adet narkotik madde ile 39 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildiği açıklandı.

Halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaların süreceği dile getirilen açıklamada 873 aracın kontrol edildiği ve 37 araç sürücüsüne 67 bin 531 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.