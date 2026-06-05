Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki Hoşur Göleti'ne giden 22 yaşındaki Serkan Buğdaylı, serinlemek amacıyla suya girdi.
Bir süre sonra akıntının etkisiyle kayalıklara çarptığı iddia edilen Buğdaylı'nın sudan çıkamadığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu sudan çıkarılan Buğdaylı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Buğdaylı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK