Sağlık İl Müdürlüğü’nün 2023 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmeye göre, Çorum’da toplam 48 adet ameliyathane bulunuyor. 2023’de toplam 60.581 ameliyat yapılırken, 2022 yılı toplam ameliyat sayısına göre %8 oranında artış yaşandı.

Ameliyat sayısı ile ilgili verilen bilgide, “60.581 ameliyat incelendiğinde; A+B+C+D+E grubu: 33.871, günübirlik (D+E+Diğer): 26.722 ameliyat yapılmıştır.

Sağlık tesislerinde yıl içerisinde 1.223 normal doğum, 1.777 sezeryan doğum olmak üzere toplam 3000 doğum eylemi gerçekleşmiştir. Toplam doğum içinde primer sezeryan oranı: % 24,3 tür” denildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR