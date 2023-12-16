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Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından verilen mikrokredi destekleriyle, çalışmak isteyen kadınlar küçük kredilerle kendi işini kurabiliyor. Çorum'da da 2 bin kadın, aldıkları mikrokredi sayesinde sıfırdan başlayıp iş yerini açtı. Terzi, çeyiz, bakkal, tuhafiyecilik, tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda iş yeri açan kadınlar, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Vakfın Çorum Şube Yöneticisi Dilek Görkem Günlü, mikrokredi projesinin dünyada ilk olarak 1976 yılında bir ekonomi profesörü tarafından Bangladeş'te başlatıldığını belirterek, Türkiye'de de ilk kez 2003 yılında Diyarbakır'da pilot bölge olarak başlatılan projenin amacının kadınları daha çok destekleyerek maddi imkanlar sağlayıp ellerindeki yeteneklerini, satış kabiliyetlerini kullanıp aile bütçesine katkı sağlamalarına imkan tanımak olduğunu vurguladı.

ÇORUM’DA 250 KADIN AKTİF OLARAK KREDİ ALMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye’de mikrokredi desteğinin 68 ilde 95 şubede devam ettiğini, Çorum'da da 2008 yılında sağlanmaya başladığını ifade eden Günlü, bugüne kadar 2 bin kadına ulaştıklarını, şu anda da 250 kadının aktif olarak kredi almaya devam ettiğini kaydetti.

Günlü, bu 250 kadının içinde kozmetik yapıp satan kadınların olduğunu, evinde pasta börek yapıp satan, örgü örerek evini geçindiren kadınların olduğunu aktardı.

“KADINLARIMIZI GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ”

Türkiye genelinde yaklaşık 210 bin kadının mikrokredi desteğinden faydalandığını dile getiren Günlü, şöyle konuştu: “Çorum'da 2008 yılından bu yana toplamda 2 bin kadına ulaşabildik. 2 bin kadının 250 tanesi halen aktif olarak devam etmekte. Dönem dönem üyelerimizde artış ve eksilme olabiliyor. Bu desteğin en güzel tarafı her yıl artarak devam ettiği için bir kadın aynı kredi miktarında kalmıyor. 5 bin lirayla başlıyorsa ilerleyen süreçte 10-15 bin liraya kadar desteklediğimiz kadınlar oluyor. Ne kadar çok çalışırlarsa o kadar çok başarı desteği artırmaya sebep oluyor. Aynı zamanda kadınlarımıza birikim hesabı açıyoruz. Kumbara diyoruz biz buna, kadın bir taraftan kredisini ödüyor diğer taraftan tasarrufunu yapıyor. Hiç unutmuyorum Eskice köyünden bir kadınımız vardı örneğin kredi taksiti 100 lira ödüyordu, kumbarasına 150 lira atıyordu. Neden bu kadar çok atıyorsun kumbarana diye sorduğumda ‘Çok istediğim bir altın küpe var onun için biriktiriyorum bu parayı’ demişti. Yani kadınlarımız kendilerine bir hedef de koyuyor. Bizim aynı zamanda mini bir sigortamız var. Yılda 20-30 lira gibi bir meblağ verip, kendisi vefat ettiğinde 1. derece varislerine 10 bin lira gibi bir teminat veriliyor. Rakam küçük ama zaten ödenen teminat da çok küçük. Keşke kullanılmasa ama bir şekilde kadınlarımızı güvence altına alıyoruz.”

“AMACIMIZ KADINLARIMIZA CESARET VERMEK”

Çorum genelinde birçok köy, ilçe ve kentin bütün mahallelerine ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Günlü, “Ovasaray, Yaydiğin, Eskice, Düvenci, Konaklı gibi köylerde kadın girişimcilerimiz bizden kredi desteği alıp işlerini kurdular. Meblağlar çok küçük insanlar hep bize şunu soruyor, ‘Bu 3 bin lirayla 5 bin lirayla ne yapılabilir’ diyor. Ama o küçük görülen miktarlar kadınlarımıza cesaret veriyor. Kadınlarımızı umutlandırıyor. Mesela tavuğunun 5 bin liralık yemini bu krediyle karşılayıp ürettiği yumurtaları satarak işe başlıyor, yola koyuluyor. Netice itibariyle kadınlara cesaret veriyor. En önemli kısmı bu. Mikrokredide amaç zaten maddi olarak kadını desteklemek değil, kendilerine olan güveni ortaya çıkarmak.” dedi.

Günlü, bir şeyler yapmak, yeteneklerini fırsata çevirmek isteyen her kadına çek, senet ve ipotek gibi belgeler olmadan, tamamen güvene dayalı bir sistem üzerinde kredi verdiklerini belirterek, “'Benim sermayeye ihtiyacım var, ben bu işi yapmak istiyorum ama yeterince param yok' diyen bütün kadınlar için kapımız açıktır." ifadelerini kullandı.