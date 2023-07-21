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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı motorlu taşıt istatistiklerini açıkladı.

Türkiye’de Haziran ayında 193 bin 688 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Bölge iller Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 434.532 olurken, Tokat’ta 209.764, Çorum’da 191.422, Amasya’da 136.466 oldu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %46,1'ini motosiklet, %39,1'ini otomobil, %8,4'ünü kamyonet, %4,1'ini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,3'ünü minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.