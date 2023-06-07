Mehmet Bektaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Haziran ayı üçüncü oturumunda Çorum’daki okur-yazarlık oranlarıyla ilgili olarak Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu.

Hazırlanan komisyon raporunu okuyan Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Abdurrahman Karagöz, TÜİK’in 2021 yılı verilerine göre Çorum’da okuma yazma bilmeyen kişilerin sayısının 18.802 kişi olduğunu belirterek, bu sayının nüfusun yüzde 3,57’sine tekabül ettiğini söyledi.

Okuma yazma bilmeyen kişilerin en fazla 15 bin 27 kişi ile 65 yaş ve üzeri yaş aralığında olduğunu kaydeden Karagöz, “Okuma yazma bilmeyenler için kurslar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binalarında, merkez, ilçe ve muhtarlarla işbirliği halinde köy okullarında, Halk Eğitim Merkezleri tarafından resmi kurum binalarında ve uygun görülen STK binalarında açılmaktadır” dedi.