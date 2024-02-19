Dağlı, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, son 6 ayda 66 şüphelinin tutuklandığı kaçakçılık ve narkotik operasyonlarda 2 bin 741 uyuşturucu hap, 3,6 kilo bonzai, 56 bin 029 tablet sentetik ecza, 2 kilo 229 gr. Metamfetamin, 3,6 kg. esrar, 7.607 litre kaçak alkollü içki ve 650 litre etil alkol, 276 kg. kaçak tütün, 36 ton kaçak sahte gübre, 304 bin 380 doldurulmuş sigara, 28. 560 lt. kaçak karışımlı akaryakıt, 1 ton 716 kilo sahte bal, 56 adet muhtelif kazı malzemesi, 111 sikke, 5 adet el yazması tarihi eser ele geçirildiğini kaydetti.

Vali dağlı, 22 DEAŞ üyesinin sınır dışı edildiğini, 34 FETÖ üyesinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi.

Editör: HABER MERKEZİ