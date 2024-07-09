Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada 15 Temmuz ruhunu unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. “Birlik ve beraberlik içinde, milli irademizi koruyarak daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz.” diyen Aşgın bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bu yıl da şehrimizde etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti.

UĞUR IŞILAK KONSER VERECEK

Başkan Aşgın “15 Temmuz Pazartesi günü şehitlerimizin anısına kan bağışı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusu, belediye bandosu ve mehter takımı konserleri, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua, halk oyunları gösterisi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları ve Uğur Işılak Konseri yer alacak. 15 Temmuz Pazartesi, günü ayrıca saat 20.40’ta Ulucami önünden başlayıp Kadeş Barış Meydanı’nda sona erecek Demokrasi Yürüyüşü yapılacak. 15 Temmuz’da Kadeş Barış Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak etkinliklerimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.

Editör: Haber Merkezi