Geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen silahlı çatışmada, Görkem S. (19), Ayaz Ada T. (18) ve Selahattin T. (17), silah satın almak için Batuhan A. aracılığıyla anlaştıkları Derman A. ve Görkem K. ile buluşarak, 19 ADK 157 plakalı otomobille Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 52. Sokak'a geldi.

Silah alışverişi sırasında iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan çatışmada Selahattin T, Ayaz Ada T. ve Görkem S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Görkem Sevinçoğlu doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Başından vurulan Ayaz Ada T.’nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Olay sonrası kaçan zanlılar Görkem K. ve Derman A, polis ekiplerince yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Derman A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Görkem K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.