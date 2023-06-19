Bürokraside, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcılığı, Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan, Halter Federasyonu Başkanı olarak büyük başarılara ve olimpiyat zaferine imza atan Kenan Nuhut, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Siyasette DYP Çorum 1. Sıra Milletvekili Adayı ve CHP Çorum Belediye Başkan Adayı olmuştu.

Cemile Nuhut’un eşi, Yeşim Öner, Tuğba Gençel ve Tuğçe Felek’in babaları olan Kenan Nuhut’un cenazesi, yarın ikindi namazından sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Bu akşam Emek Mahallesi 10. Cadde’deki evinin önünde taziye çadırı kurulacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.