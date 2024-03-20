Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Çorum Valiliği aracılığıyla yapılan açıklamada bölgemizde ve ilimizde çiftçilere zirai don uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, bugünden itibaren 23 Mart 2024 Cumartesi günü sabah saatlerine kadar bölgemizin iç kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette don hadisesi beklendiği vurgulandı. Açıklamada: “Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

Editör: SELDA FINDIK