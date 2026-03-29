ÇORUM HABER’in kurucusu, Başyazarı, Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ile Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) Başkanı Semrin Kaleli, dün makamında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ederek “hayırlı olsun” dediler ve başarı dileklerini ilettiler.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum’a en uzun hizmet eden ikinci Vali olduğunu hatırlatarak, “Çorum’a vefa borcum var. Her zaman Çorum’un meseleleri ile yakından ilgileneceğim ve Çorumlularla birlikte olacağım” dedi.

Semrin Kaleli, 5 Haziran 2026 tarihinde Çorum’da düzenlenecek kalkınma zirvesine Bakan Çiftçi’yi davet etti. Mustafa Çiftçi, çok ani bir engel olmazsa zirveye katılacağını belirterek, “Her vesileyle Çorumlu hemşehrilerimle birlikte olmak istiyorum” diye konuştu.