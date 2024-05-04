Milli Savunma Bakanlığı yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Asb. Ata Göçmen'in şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu Çorum’un Alaca ilçesi Kargın Köyü nüfusuna kayıtlı P.Asb. Ata Göçmen'in şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe operasyonu bölgesinde, 03 Mayıs tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şehidin cenazesinin bugün Ankara'da Ahmet Akseki Cami'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Askeri Şehitliği'nde defnedileceğini duyurdu.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Ata Göçmen için taziye mesajı yayımladı.

Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.