Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çorum için önemli bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden akşam 18.00'e kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Bu kuvvetli yağışların beraberinde sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar getirebileceği belirtiliyor. Ayrıca yerel olarak küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar da yaşanabilir.

Açıklamada vatandaşlar olası sel baskınlarına karşın uyarıldı.